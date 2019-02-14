Построенный на частные инвестиции западных обход Орла откроют в 2021 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Западный объезд Орла протяженностью 15 км будет открыт в 2021 году. Дорогу планируется сделать платной, тариф установит правительство Орловской области, сообщил ТАСС глава региона Андрей Клычков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи в четверг.

Ранее сообщалось, что "Русская холдинговая компания" вложит в строительство дороги около 3 млрд рублей.

"Дорога будет, безусловно, платная. Это инвестиционный проект. Тарифы будем составлять мы в рамках инвестиционного соглашения, поэтому я думаю, что это будет доступно, тем более что дорога в большей степени для транзита, не затрагивающая жителей области. В 2021 году пройдет запуск", - сказал Клычков.

Губернатор подчеркнул, что проектирование дороги завершено, в 2019 году начнется строительство. Параллельно в Орловской области будет возводиться бесплатная трасса.

Западный обход Орла позволит разгрузить от большегрузов центр города. По данным правительства Орловской области, сегйчас около 20 тыс. грузовых автомобилей вынуждены ехать по улицам города.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.