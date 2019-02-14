Дмитрий Медведев принимает участие в Российском инвестиционном форуме. Видеотрансляция

Ruptly/ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 14-15 февраля принимает участие в работе Российского инвестиционного форума "Сочи-2019".

Глава кабмина выступит на пленарном заседании "Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции" и примет участие в работе круглых столов "Экономика городского комфорта" и "Продолжительность здоровой жизни - основа развития общества". Ожидается, что он будет присутствовать на церемонии награждения лауреатов конкурса "Премия развития".

Также Медведев встретится с представителями российских деловых кругов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.