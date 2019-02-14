Новак сообщил, что инвестиции в ТЭК России могут вырасти в 2024 году на 40%

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в ТЭК РФ могут вырасти в 2024 году до 7,5 трлн рублей за счет проектов СПГ и нефтехимии. Об этом сообщил в ходе сессии на Российском инвестиционном форуме министр энергетики РФ Александр Новак.

"5 трлн рублей - это объем инвестиций сегодня. Мы видим, что в 2024 году мы можем выйти на объем 7,5 трлн рублей, то есть практически на 50% увеличим объем. Для этого у нас есть конкретные предложения по каждой отрасли", - сказал он. По словам министра, основным драйвером станут нефтехимия и производство сжиженного природного газа (СПГ).

"Инвестиции в ТЭК в 2018 году составили 5 трлн рублей, это 40% от всех инвестиций в России", - сказал он.

По его словам, доля ТЭК в экономике, скорее всего, останется на том же уровне. "Хотелось бы, чтобы она уменьшилась, но, скорее всего, останется на том же уровне", - добавил он.

Рост инвестиций в ТЭК России наблюдается последние несколько лет. Так, по итогам 2017 года компании инвестировали порядка 3,5 трлн рублей, что на 5,5% выше показателя предыдущего года.

Новак ранее отмечал, что в основном в ТЭК инвестируют российские компании, хотя иностранное участие также есть.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

В новость были внесены изменения (11:07 мск) - уточняется рост инвестиций в 2024 год