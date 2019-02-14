Россия за счет сделки ОПЕК+ за два года заработала порядка 6 трлн рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти увеличило стоимость сырья на $10 за баррель. Российский бюджет в результате сделки пополнился на 6 трлн рублей, компании заработали 2,5 трлн рублей, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы считали очень консервативно - $10 премии (сделка ОПЕК+ увеличила стоимость нефти на $10 за баррель - прим. ТАСС). Это дополнительные доходы бюджета - за два года порядка 6 трлн рублей, компаний - 2-2,5 трлн рублей", - сказал Новак.