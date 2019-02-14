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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Россия за счет сделки ОПЕК+ за два года заработала порядка 6 трлн рублей

Компании заработали порядка 2,5 трлн рублей, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти увеличило стоимость сырья на $10 за баррель. Российский бюджет в результате сделки пополнился на 6 трлн рублей, компании заработали 2,5 трлн рублей, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы считали очень консервативно - $10 премии (сделка ОПЕК+ увеличила стоимость нефти на $10 за баррель - прим. ТАСС). Это дополнительные доходы бюджета - за два года порядка 6 трлн рублей, компаний - 2-2,5 трлн рублей", - сказал Новак.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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