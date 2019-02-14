Акимов считает, что цифровизация в будущем приведет к закрытию МФЦ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Цифровизация в будущем позволит получать все государственные услуги онлайн, без посещения многофункциональных центров их предоставления (МФЦ). Такое мнение озвучил в четверг вице-премьер РФ Максим Акимов, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Говоря про коррупцию. Мы проанализировали более 100 государственных услуг, в более чем 90 из них человеку нечего делать вообще, потому что эта услуга - это всего лишь совокупность признаков человека, которыми он уже обладает, простых вопросов, ответов "да" или "нет", и по совокупности этих данных принять решение, например, о предоставлении лицензии, выдаче разрешений и так далее. В этом плане мы радуемся МФЦ, но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет "убийцей" МФЦ, потому что человеку будет незачем ходить куда-либо вообще", - сказал Акимов.

По его прогнозу, уже через три года порядка 50% госуслуг можно будет получить онлайн, не выходя из дома.

"По моим оценкам, я буду довольно осторожен, мне кажется, что [через три года] мы приблизимся к половине [госуслуг онлайн]. Но я говорю не о подаче заявлений онлайн, не о том, что можно будет отсмотреть движение заявления и потом прийти за результатом. Я говорю о полной цифровизации", - отметил вице-премьер.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.