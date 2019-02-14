Власти Кубани подписали на инвестфоруме протокол о строительстве аэропорта в Геленджике

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Кубани и Банк ВТБ подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи протокол о строительстве аэропорта в Геленджике с объемом инвестиций порядка 4 млрд рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Подписи под документом поставили президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава администрации города Геленджик Алексей Богодистов. Документ предполагает реализацию инвестпроекта по строительству нового современного аэровокзального комплекса в городе Геленджик, который позволит улучшить транспортную доступность города и повысит качество услуг, предоставляемых пассажирам и авиакомпаниям аэропорта. Суммарные инвестиции со стороны текущих акционеров проекта составят до 4 млрд рублей на паритетной основе", -сообщили в пресс-службе.

Площадь нового терминала составит порядка 9 тыс. кв. м, пропускная способность - более 630 тыс. пассажиров в год, кроме здания аэропорта построят несколько вспомогательных инфраструктурных объектов, включая парковки для автомобилей и междугородних автобусов. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2021 года. "Город [Геленджик] принимает около 4 млн отдыхающих в год, но может больше. Уверен, модернизация аэровокзального комплекса положительно скажется на общем пассажиропотоке и привлечет к нам дополнительных туристов, в том числе иностранных", - цитирует пресс-служба Кондратьева.

Ранее сообщалось, что проект нового терминала в результате конкурса выбран в начале декабря 2018 года, его победителем стало итальянское архитектурное бюро Fuksas. Как до этого заявлял Кондратьев, проект имеет большое значение для курортного региона и станет стимулом для развития в Геленджике межсезонной курортной инфраструктуры.

Аэропорт Геленджика был закрыт на первую реконструкцию в 2004 году, через год начались работы по строительству нового аэровокзала. За пять лет были возведены терминал и взлетно-посадочная полоса. В межсезонье аэропорт осуществляет до 11 рейсов в неделю в Москву. В летний период 2018 года из Геленджика осуществлялось до 20 рейсов в день по 20 направлениям. Всего за 2018 год аэропорт обслужил 3716 рейсов, перевез более 294 тыс. человек.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.