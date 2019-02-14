Власти Краснодара представили проект строительства новой городской ТЭЦ на форуме в Сочи

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Мэр Краснодара Евгений Первышов представил на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект строительства новой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) стоимостью 30 млрд рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба городской администрации.

"Инвестиционный проект новой ТЭЦ представил на форуме в Сочи глава Краснодара Евгений Первышов. Он предполагает строительство новой теплоэлектроцентрали с энергоблоком (паро-газовой установкой) мощностью в 450 МВт. Стоимость проекта - 30 млрд рублей, срок реализации - три года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под строительство ТЭЦ в собственности администрации имеется земельный участок площадью 1,5 тыс. га в районе поселков Знаменский и Зеленопольский. Новая ТЭЦ будет обеспечивать ресурсами жителей этих поселков. Также в районе запланировано строительство общественно-деловой зоны, логистического, промышленного, медицинского, жилищного кластеров.

"Новая городская территория в 1,5 тыс. га - фактически новый город, который сейчас проектируется. <…> Нам важно повышать надежность и мощность энергосистемы Краснодара, которая сейчас находится на максимуме потребления. Недостаток свободных мощностей - один из главных сдерживающий факторов", - цитирует пресс-служба Первышова.

Годовое потребление энергоресурсов в Краснодаре за последние семь лет увеличилось на 50%, суточное потребление электроэнергии с 2017 года превышает 1000 МВт. Мощность действующей в Краснодаре ТЭЦ составляет 1025 МВт.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.