"Россети" снизят капзатраты на строительство подстанций на 15% за счет цифровизации

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Россети" могут снизить расходы на строительство подстанций за счет внедрения новых стандартов в рамках цифровизации, сообщил в ходе выступления на сессии в рамках Российского инвестиционного форума генеральный директор компании Павел Ливинский.

"Мы на текущий момент на основе концепции цифровой трансформации разработали стандарты строительства цифровой подстанции, цифровой сети, которые будут в первом квартале текущего года, в марте, уже приняты", - сказал он. Ливинский уточнил, что строительство цифровых подстанций на 15% дешевле, чем подстанций с классическими решениями.

"Россети" будут рекомендовать Минэнерго принять новые стандарты в качестве национальных, отметил глава компании.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.