Власти Пензенской области заинтересованы в создании детского технопарка РЖД в регионе

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров обсудили проект создания технопарка на базе детской железной дороги в Пензе в рамках деловой встречи на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

"Еще с советских времен в Пензе действует детская железная дорога. Есть предложение создать на ее базе детский технопарк. Реализация этого проекта будет способствовать популяризации железных дорог, служить основой подготовки профессиональных кадров для вашей компании на территории Пензенской области", - цитирует пресс-служба главу региона.

В сообщении отмечается, что гендиректор РЖД поддержал эту инициативу.

На деловой встрече обсуждалась также возможность запуска скоростных пригородных поездов "Ласточка" между Пензой и вторым по величине городом региона Кузнецком, развитие железнодорожного сообщения с Самарой, Нижним Новгородом, Саратовом и Саранском.

"Стороны также обсудили возможность возвращения на прежний маршрут скоростного фирменного поезда "Сура" (курсирует по маршруту Пенза - Москва и в обратном направлении), который на сегодняшний момент проходит мимо нескольких ключевых станций, ранее включенных в схему движения, что приносит неудобства жителям этих территорий. Олег Белозеров дал поручение просчитать возможности возвращения маршрута", - указано в сообщении.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.