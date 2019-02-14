Подготовку к возобновлению добычи на Тырныаузском комбинате планируют начать в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) возобновления добычи на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате (ТГОК) в Кабардино-Балкарии (КБР) планируется подготовить в 2019 году. Об этом ТАСС сказал врио главы КБР Казбек Коков в ходе Российского инвестиционного форума в четверг.

"Сейчас [проект] на стадии проработки технико-экономических обоснований, на основании этого уже будет принято решение по подготовке проектно-сметной документации. В рамках 2019 года должны подготовить технико-экономическое обоснование, <...> после чего будет приниматься решение о дальнейшей реализации проекта", - сказал Коков.

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" - дочерняя компания госкорпорации "Ростех" - стала единственным участником конкурса на разработку Тырныаузского месторождения. 17 апреля 2018 года Росндедра объявили итоги конкурсных процедур на право пользование недрами месторождения, по результатам которого принято решение предоставить "Эльбрусскому горнорудному комбинату" лицензию на пользование недрами с целью развития и добычи руд. При реализации проекта планируется создать порядка 1 тыс. рабочих мест.

Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд было открыто в 1934 году. Оно содержит почти 37% разведанных запасов на территории РФ. Тырныаузский комбинат включал в себя рудники открытых и подземных работ, обогатительную фабрику, геологоразведочную экспедицию. Комплекс, работа на котором полностью остановилась в 2001 году, вошел в перечень проектов, претендующих на получение господдержки в рамках программы импортозамещения.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.