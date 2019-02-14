РФПИ и британский холдинг вложат 10 млрд рублей в завод по производству детских смесей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и британский инвестиционный холдинг United Green Group договорились о совместной реализации проекта по строительству завода по производству детских молочных смесей. Как сообщается в пресс-релизе РФПИ, о соответствующем соглашении было объявлено сегодня на полях Российского инвестиционного форума.

Общий объем инвестиций в проект составит до 10 млрд рублей. Проект предусматривает строительство завода производственной мощностью 15 тыс. т в год. Завод будет расположен в европейской части России и станет первым в стране локализованным производством заменителей грудного молока.

"На текущий момент на российском рынке доля импорта этой категории товаров составляет 82%. Наш совместный проект с United Green Group позволит обеспечить население высококачественными отечественными заменителями грудного молока и снизить зависимость от импорта за счет локализации производства в России", - цитирует пресс-служба слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

United Green Group является частным стратегическим инвестхолдингом, известным своими реализованными проектами в промышленном, коммерческом и инвестиционном направлениях в Европе, на Ближнем Востоке и Центральной Азии за последние 60 лет.