Минприроды в течение месяца завершит проверку "Росгеологии"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минприроды России в течение месяца завершит проверку финансово-хозяйственной деятельности "Росгеологии" после скандального увольнения первого заместителя генерального директора холдинга Руслана Горринга, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Итоги проверки "Росгеологии" будут в течение месяца", - сказал он.

В конце января "Росгеология" стала эпицентром скандала вокруг первого заместителя генерального директора холдинга Руслана Горринга.

В сети появился видеоролик, на котором он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, он отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других сотрудников, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами женского пола. Горринг также рассказывал о предстоящей встрече с одним из богатейших российских бизнесменов. После появления видео Горринг был уволен, генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды России пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.