Производство комплектующих для ветроэнергетики начнется на "Атоммаше" до конца 2019 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Производство комплектующих для ветроэнергетики начнется на заводе "Атоммаш" в Волгодонске до конца 2019 года, инвестиции компании "Новавинд" составят почти 1 млрд рублей. Специнвестконтракт о реализации этого проекта подписан в четверг на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, генеральный директор компании "Новавинд" Александр Корчагин и представитель Red Wind B.V. Антон Ковалевский. При подписании договора присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В соответствии с договором на "Атоммаше" будет сборочное производство комплектующих ветроэнергетических установок - гондол, генераторов, систем охлаждения. Предприятие до конца 2019 года начнет выпускать 80 комплектов в год, и предполагается, что ежегодно 30 комплектов будет оправляться на экспорт. Инвестиции компании "Новавинд" в производство составят почти 1 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Поддержку проекту, согласно специнвестконтракту, должно оказать правительство РФ. На предприятии предполагается создать свыше 250 рабочих мест. К выполнению проекта компания уже приступила. Планируется, что пуско-наладку, отработку технологических процессов, контрольную сборку и тестирование компонентов на новом предприятии начнут к осени этого года.

"Мы начинаем в Ростовской области еще один проект по производству комплектующих для ветроэнергетики. В конце прошлого года производство башен для ветроэнергетики было открыто в Таганроге, теперь создается площадка в Волгодонске. Ростовская область уверенно идет по пути наращивания своих промышленных мощностей и одна из первых в России с нуля создает новую отрасль - ветроэнергетику", - цитирует Василия Голубева пресс-служба губернатора Ростовской области.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.