"Россети": интеллектуальные приборы учета позволят оптимизировать энергопотребление

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Внедрение интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии позволит использовать мобильное приложение для оптимизации затрат, сообщил в ходе выступления на сессии в рамках Российского инвестиционного форума генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

"При установке интеллектуального прибора учета потребителю на его мобильный телефон, компьютер будет устанавливаться приложение и человек будет видеть, сколько он потребляет электроэнергии. Ему будут даваться рекомендации по оптимизации потребления в доме", - сказал он.

Компания в настоящее время готовит нормативные документы для внедрения интеллектуальных систем потребления пятого поколения, уточнил он.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.