Власти Ленинградской области договорились с Ford Sollers о сохранении завода в регионе

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области достигло договоренности с руководством компании Ford Sollers о продолжении работы завода компании в регионе, сообщил в интервью ТАСС губернатор области Александр Дрозденко на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

В январе было объявлено, что корпорация планирует реорганизацию своего бизнеса в Европе, которая будет включать сокращение тысяч рабочих мест. Не исключалась реорганизация завода в Ленинградской области.

"Завод Ford у нас пока остается. Мы провели переговоры, и Ford подтвердил, что с учетом нашего преимущества логистики - нахождения рядом со странами Европы, [они] остаются <...> Мы сейчас можем говорить по 2019 году: в 2019 году завод будет работать", - сказал Дрозденко.

Он отметил, что у завода в регионе есть ряд преимуществ перед европейскими производствами. "Себестоимость Ford у нас дешевле, чем производство в Европе. Поэтому в Европе, как вы знаете, принято решение два завода закрыть, а наш завод в этот список не попал по двум причинам: себестоимость ниже и удобное географическое положение. И, конечно, формы поддержки, которые мы делаем: мы часть транспортных расходов по доставке автомобилей берем на себя, плюс система переобучения персонала, и берем на себя часть затрат на подвозку персонала, льготы по инвестициям даем", - пояснил губернатор.

По словам Дрозденко, Ленинградская область заинтересована в том, чтобы автозавод продолжил работу в регионе, прежде всего, с имиджевой точки зрения. "Мы стараемся завод удержать, честно скажу - не потому, что он играет большую роль в экономике Ленинградской области, как завод, который дает нам налоги. Я бы даже так сказал, что в нашем сегодняшнем ВРП мы бы эту потерю не особо заметили, а, учитывая, что у нас нехватка рабочих рук во Всеволожском районе, мы бы этих людей трудоустроили. Но для нас это была бы имиджевая потеря", - считает губернатор области.

Совместное предприятие Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Во Всеволожске предприятие выпускает модели Ford Focus ("Форд Фокус") и Ford Mondeo ("Форд Мондео"), у компании действуют также заводы в Набережных Челнах, в Елабуге. На заводе в Ленинградской области работают свыше 2,7 тыс. сотрудников.

Форум в Сочи

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.