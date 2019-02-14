Губернатор Белгородской области заявил, что проверки в "Русагро" носят плановый характер

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Налоговые проверки компании "Русагро" в Белгородской области носят плановый характер, сообщил в четверг ТАСС губернатор Евгений Савченко. В регионе расположены 24 площадки "Русагро".

"Русагро" имеет и у нас подразделения, и на Дальнем Востоке, и в Тамбове. Они сами подтвердили, что у них работает Следственный комитет. Я думаю, что это такая плановая проверка", - сказал Савченко в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

ФНС в среду сообщила, что совместно с ФСБ провела проверки в 13 регионах России в целях ликвидации "площадок" поставщиков сельхозпродукции, которые могли использовать их для необоснованного возмещения НДС при экспорте продукции.