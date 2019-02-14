"Мираторг" вложит более 10 млрд рублей в реализацию проектов в Брянской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Агрохолдинг "Мираторг" направит более 10 млрд рублей на реализацию проектов в Брянской области. Об этом журналистам в рамках Российского инвестиционного форума сообщил президент "Мираторга" Виктор Линник.

"Мираторг" заключил инвестиционное соглашение о строительстве в регионе линии по переработке мясной продукции на комплексе по убою крупного рогатого скота (КРС) и переработке мяса стоимостью более 5 млрд рублей", - отметил он.

По словам Линника, ежемесячно линия будет перерабатывать 1,8 тыс. т сырья, из которого будет производиться более 1 тыс. т готовых кулинарных блюд. Перечень выпускаемой продукции включает супы, бульоны, соусы, жареный бекон и другие блюда.

Глава компании также сообщил, что "Мираторг" и Брянская область заключили соглашение о расширении комплекса по выращиванию, убою и переработке цыплят бройлеров стоимостью 4,6 млрд рублей. Расширение комплекса предусматривает ввод в эксплуатацию новых площадок по выращиванию птицы совокупной мощностью 16 млн голов в год. Сейчас производственные мощности компании в Брянской области включают 20 птицеводческих площадок, инкубаторий на 91,7 млн яиц, мясоперерабатывающий комплекс, общее поголовье птицы превышает 8,7 млн голов.

Как отметил Линник, ввод новых мощностей по переработке мяса обеспечит прирост объема производства продукции на 40 тыс. т в год.

Третьим проектом, который "Мираторг" намерен развивать в Брянской области, станет создание станции получения семени мясного КРС с лабораторией по производству сексированного семени. Как отметил Линник, инвестиции в проект составляют 618 млн рублей. Мощности проекта позволяют единовременно содержать 40 голов племенных быков. По словам главы компании, "Мираторг" планирует развивать проект не только для собственных нужд, но и сотрудничать с другими производителями.

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке. Компания осуществляет деятельность в 19 регионах и занимает первое место среди компаний сектора по объему выручки.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.