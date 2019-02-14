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Российский инвестиционный форум - 2019

"Газпром нефть" вложила 57 млрд рублей в модернизацию производства в Омске в 2018 году

Также компания инвестировала в социальную сферу региона 2,9 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Инвестиции "Газпром нефти" в модернизацию производства в Омской области в 2018 году составили 57 млрд рублей, в социальную сферу и благотворительность - 2,9 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на главу "Газпром нефти" Александра Дюкова.

"В 2018 году вложения компании в модернизацию и развитие производственных активов превысили 57 млрд рублей, социальные инвестиции - 2,9 млрд рублей", - отметил он в ходе Российского инвестиционного форума.

На территории Омской области работают 30 дочерних предприятий "Газпром нефти", в их числе Омский НПЗ, Омский завод смазочных материалов и Технопарк промышленной автоматизации.

Компания реализует программу модернизации Омского НПЗ, общий объем инвестиций "Газпром нефти" в которую превысит 300 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации, завершившегося в 2015 году, построены и реконструированы ключевые производственные комплексы. Сейчас реализуется второй этап, направленный на дальнейшее повышение эффективности.

Теги
РоссияОмская областьРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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