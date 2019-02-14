"КамАЗ" направит 2 млрд рублей на создание индустриального парка в Пензенской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Пензенской области и ПАО "КамАЗ" утвердили дорожную карту по созданию индустриального парка в моногороде Сердобске. В реализацию первой очереди проекта планируется вложить около 2 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Ранее стало известно, что "КамАЗ" планирует открыть индустриальный парк на базе Сердобского машиностроительного завода, который специализируется на производстве прицепов для грузовых автомобилей, комплектующих и запасных частей к автомашинам ВАЗ, ЗИЛ и автобусам семейства ПАЗ.

"Согласно дорожной карте реализации проекта, предполагается, что управляющая компания индустриального парка будет зарегистрирована уже в марте 2019 года. В первую очередь проекта войдут 40 тыс. кв. м высвобожденных производственных и офисных площадей АО "Сердобский машиностроительный завод". В рамках реализации первой очереди парка будет создано не менее 500 рабочих мест, а также привлечено порядка 2 млрд рублей частных инвестиций", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг на Российском инвестиционном форуме Сочи был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между правительством Пензенской области, ПАО "КамАЗ" и Фондом развития моногородов. Документ предполагает сотрудничество при реализации инвестпроектов, направленных на диверсификацию экономики Сердобска.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Форум проходит 14-15 февраля. Главная его тема в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.