Минкомсвязь плотно работает с сенаторами над поправками к проекту об устойчивости Рунета

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь плотно работает с сенаторами над поправками к законопроекту об устойчивости Рунета, заявил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава министерства Константин Носков.

"Мы плотно работаем с сенаторами. Поправки нужны, я надеюсь, что они будут учтены", - сказал он.

Ранее правительство одобрило законопроект об устойчивости Рунета для принятия в первом чтении с условием внесения ряда поправок ко второму чтению. В частности, в кабмине указали на правовую неопределенность в вопросе о том, о каких угрозах целостности интернета идет речь. Также в правительстве предложили дополнить документ положением о том, что установка на сетях операторов оборудования в рамках реализации законопроекта не должна ухудшать качество связи. Источники финансирования перечисленных в законопроекте мер также не определены, отметили в правительстве.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 12 февраля. Законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа был внесен в конце 2018 года.

Авторы инициативы, в частности, предложили сократить объем данных, которыми обмениваются российские пользователи и которые передаются за рубеж. Предлагается также обязать операторов устанавливать на сетях связи технические средства, которые бы определяли источник передаваемого трафика.