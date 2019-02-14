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Минкомсвязь плотно работает с сенаторами над поправками к проекту об устойчивости Рунета

Глава министерства Константин Носков подчеркнул, что поправки нужны

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь плотно работает с сенаторами над поправками к законопроекту об устойчивости Рунета, заявил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава министерства Константин Носков.

"Мы плотно работаем с сенаторами. Поправки нужны, я надеюсь, что они будут учтены", - сказал он.

Ранее правительство одобрило законопроект об устойчивости Рунета для принятия в первом чтении с условием внесения ряда поправок ко второму чтению. В частности, в кабмине указали на правовую неопределенность в вопросе о том, о каких угрозах целостности интернета идет речь. Также в правительстве предложили дополнить документ положением о том, что установка на сетях операторов оборудования в рамках реализации законопроекта не должна ухудшать качество связи. Источники финансирования перечисленных в законопроекте мер также не определены, отметили в правительстве.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 12 февраля. Законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа был внесен в конце 2018 года.

Авторы инициативы, в частности, предложили сократить объем данных, которыми обмениваются российские пользователи и которые передаются за рубеж. Предлагается также обязать операторов устанавливать на сетях связи технические средства, которые бы определяли источник передаваемого трафика.

Теги
РоссияНосков, Константин ЮрьевичПроект закона об автономной работе РунетаРоссийский инвестиционный форум - 2019
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