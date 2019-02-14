Ford Sollers рассматривает возможность сборки в Ленобласти внедорожника

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания Ford Sollers рассматривает возможность запуска внедорожника на заводе во Всеволожске в Ленинградской области, сообщил в четверг в интервью ТАСС губернатор Александр Дрозденко на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Сегодня часть машин, которые производит завод Ford, экспортируется в страны Балтии и Северной Европы. Возможно, на нашем заводе запустят новую модель - это один из внедорожников, которые достаточно хорошо покупаются. Это частично будет ориентировано на страны Балтии и Скандинавии", - сказал Дрозденко, не уточнив модель.

Завод Ford Sollers в Ленинградской области расположен в 24 км от Санкт-Петербурга. Совместное предприятие Ford Sollers, образованное в 2011 году Ford Motor Company и Sollers, выпускает модели Ford Focus во всех существующих модификациях кузова и Ford Mondeo седан, у компании действуют также заводы в Набережных Челнах, в Елабуге.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.