Строительство Верхнебалкарской малой ГЭС в КБР планируется завершить в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство Верхнебалкарской малой гидроэлектростанции (МГЭС) в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР) планируется завершить в текущем году, сказал ТАСС в четверг министр экономического развития КБР Борис Рахаев в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Объем инвестиций по Верхнебалкарской МГЭС - это 2,2 млн рублей, часть работ уже в этом году сделана, надеемся, что завершим этот объект в текущем году. У нас очень большой потенциал рек, у нас очень много есть проектов и бизнес-идей, но все они концентрируются в дочерних компаний "Русгидро". Там регион влияет лишь по поводу предоставления площадок и участия в соинвестировании", - сказал министр.

По словам Рахаева, потребление в республике в год составляет 1,4 млрд кВтч в год. "Из которых мы сегодня практически 40% закрываем своей гидроэнергетикой, плюс блокстанции у нас имеются. И в случае, если мы реализуем полностью программу, которая рассчитана на разный потенциал расчетный, мы хотим приблизиться к тому варианту, когда мы будем 70% закрывать. Это дальняя перспектива", - сказал министр.

Он отметил, что в перспективе планируется разрабатывать и иные проекты, "более энергоэкономичные, но с большей производительностью энергии".

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков, в свою очередь, рассказал ТАСС, что, помимо строительства Верхнебалкарской МГЭС, в республике рассматривается вопрос о строительстве еще одного объекта - Верхнебаксанской МГЭС. "Сейчас стоит вопрос о поиске инвестора. До конца года найдем", - сказал Коков.

Верхнебалкарская МГЭС - одна из нескольких малых гидроэлектростанций, строящихся "Русгидро" в Северо-Кавказском федеральном округе. Проектная мощность ГЭС - 10 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 60 млн кВтч. Строительство станции поможет снизить энергодефицит Кабардино-Балкарии, составивший в 2017 году более 1 млрд кВтч и покрываемый поставками электроэнергии из других регионов.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.