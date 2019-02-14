Эксперты: Россия стала девятой в "Большой двадцатке" по уровню финансовой грамотности

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россия заняла девятое место среди стран "Большой двадцатки" по уровню финансовой грамотности населения. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Минфина РФ и Всемирного банка, опубликованные в четверг.

"Индекс финансовой грамотности населения России составил 12,12 балла при возможном максимуме в 21 балл. По этому показателю наша страна занимает девятое место среди стран G20. Средняя оценка финансовой грамотности по странам G20 - 12,7 балла", - говорится в исследовании. Лидером по этому показателю стала Франция с показателем 14,9 балла, замыкает список Саудовская Аравия с 9,6 балла.

В рамках исследования в июле 2018 года в 85 регионах России были опрошены 85 тыс. человек. В результате регионы страны были разделены на пять групп. Самыми финансово грамотными были признаны жители 16 субъектов, в числе которых Калининградская (лидер рейтинга), Ивановская, Кировская, Костромская, Курская, Магаданская и Новгородская области, Приморский край, Калмыкия, Карелия, Марий Эл и Коми.

Как отмечается в результатах исследования, до 30 лет среднестатистический гражданин РФ накапливает знания и опыт, что ведет к росту финансовой грамотности. Значение индекса достигает 12,5 балла и держится на этом уровне до 45 лет, после чего показатель плавно снижается. Средние значения практически не отличаются в зависимости от пола: 12,06 балла у мужчин и 12,18 - у женщин.

Люди, состоящие в браке, существенно грамотнее холостых ровесников, а в полных семьях с одним-двумя детьми финансовая грамотность выше, чем в больших семьях (пять и более человек). В Минфине отметили, что принципиально важным для уровня финансовой грамотности является степень вовлеченности человека в экономическую или хозяйственную деятельность.

Исследование было проведено в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".