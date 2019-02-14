Более 10 млрд рублей привлечет инвестор для строительства теплиц в Воскресенске

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "ТК Подмосковье" (входит в агропромышленный холдинг "Эко-Культура") рассчитывает привлечь 10,1 млрд рублей для строительства теплиц до 2022 года в Воскресенском районе Московской области. Соответствующее соглашение о намерениях подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор предприятия Валерий Мирошкин в четверг в рамках Российского инвестиционного форума.

"Цель предлагаемого к реализации инвестиционного проекта - строительство высокоэффективного производства и выращивания овощных и зеленных культур на территории Воскресенского муниципального района Московской области путем строительства круглогодичного тепличного комплекса и объектов необходимой инфраструктуры. В рамках первой очереди [запланированы] инвестиции - 10,1 млрд рублей, [количество] рабочих мест - 537 человек", - говорится в материалах пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Согласно данным пресс-службы, мощность первой очереди производства составит почти 27 тыс. т в год. По материалам самой компании запуск первой очереди запланирован в июне 2020 года, второй - в июне 2021 года. После этого производительность комплекса превысит 55 тыс. т томатов, огурцов и салата ежегодно. Общая производственная площадь всех помещений составит 68,6 га.

"Эко-Культура" управляет тепличными комплексами общей площадью 207,2 га в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях. Также в портфеле компании - цехи по фасовке овощей и распределительные центры в Московской области, Ставропольском крае и Санкт-Петербурге и подразделение по комплексному снабжению предприятий общественного питания.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.