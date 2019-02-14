Власти Татарстана и Duracell будут развивать инфраструктуру по переработке батареек

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Татарстана и руководство ООО "Дюраселл Раша" подписали соглашение о намерениях, которое призвано ускорить построение инфраструктуры по сбору и переработке батареек в республике. Документ подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев.

"Подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития системы раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных химических источников тока в Республике Татарстан", - сказали на церемонии подписания документа.

Документ призван ускорить построение инфраструктуры по сбору и переработке батареек <...> в объектах розничной торговли, офисах, системе ЖКХ и школах на территории республики. Это необходимо для ускоренного выполнения целей нацпроекта "Экология" - достичь 60% переработки к 2024 году. Объем инвестиций не разглашается.

Компания Duracell - один из мировых лидеров по производству батареек и аккумуляторов. Ведет свою историю с 1920-х годов XX века.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.