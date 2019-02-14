"ИнфраВЭБ" разработает концепцию нового аэропорта в Коми

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми и АО "ИнфраВЭБ" заключили соглашение о создании проекта нового аэропорта Соколовка-Сыктывкар. Документ подписали в четверг в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава региона Сергей Гапликов и генеральный директор компании, заместитель председателя ВЭБ Юрий Корсун, говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.

Проект предполагает перенос действующего аэропорта в центре Сыктывкара в местечко Соколовка, в 18 км от города. Это необходимо из-за высокого износа действующего аэропорта, для соблюдения экологических требований и безопасности авиаперевозок, из-за потребности в расширении инфраструктуры. Ведется предпроектная подготовка, начало строительства планируется в 2021 году.

"Правительство Коми и "ИнфраВЭБ" заключили соглашение о намерениях об инвестиционном консультировании по подготовке и реализации инвестиционного проекта по развитию аэропортового комплекса в Коми и реализации проекта "Соколовка-Сыктывкар", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя Внешэкономбанка, перспективный аэропортовый комплекс будет соответствовать международным стандартам и рекомендациям международной организации гражданской авиации, сможет принимать воздушные суда всех классов и типов. "Наше сотрудничество даст новый толчок в развитии аэропортовой сети региона, позволит увеличить количество внутренних и внешних авиаперевозок, а также расширить возможности жителей республики в сфере использования авиационного транспорта", - сказал Гапликов.

АО "ВЭБ Инфраструктура" (АО "ИНфраВЭБ") - дочернее общество госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", которое занимается подготовкой проектов развития социальной, транспортной, коммунальной, энергетической инфраструктуры, комплексного развития территорий с привлечением внебюджетных инвестиций. "ИнфраВЭБ" подготовит концепцию развития аэропортового комплекса. По оценке экспертов, пассажиропоток в Соколовке превысит действующий вдвое до 900 тыс. человек в год, объем обработки грузов и почты - вдвое до 3 тыс. тонн в год.

Ранее правительство Коми и ООО "Новапорт Холдинг", входящее в российскую инфраструктурную корпорацию АЕОН, заключили соглашение о намерениях провести реконструкцию и достроить аэропорт Соколовка. На данный момент готовится проектная документация с обоснованием суммы федерального финансирования. Правительство региона подало заявку в Минтранс РФ на включение проекта в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года".

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.