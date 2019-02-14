Глава банка "Открытие" предостерег от грубого регулирования цен на эквайринг

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Регулирование цен на эквайринг должно быть "чрезвычайно тонким". Такую позицию в эфире телеканала РБК на полях Российского инвестиционного форума высказал глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Мы все, люди нашего поколения, вышли из советского прошлого, мы очень хорошо понимаем, к чему ведет попытка ввести какие-то директивные цены или попытаться цены ограничить. Стоимость эквайринга - это цена услуги и ее регулирование должно быть чрезвычайно тонким и базирующемся на принципе "не навреди", - считает он.

"Проблема гораздо более сложная, чем о ней говорят: нет никой единой ставки эквайринга... И нет никаких 3%. Это здесь президента дезинформировали", - добавил банкир.

По его словам, сейчас средняя комиссия за эквайринг в России составляет 1,5-1,7%, при этом большую часть этой комиссии банки возвращают клиенту в виде кэшбэка.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал "квазиналогом" комиссии за безналичный расчет за товары и услуги и предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса. По мнению главы государства, данную проблему нельзя решать заградительными мерами, так как это будет ограничивать экономический рост.

Аналитическое агентство Moody’s в своем отчете указывало, что крупнейшие российские банки будут сокращать размер клиентского вознаграждения в программах лояльности в случае уменьшения комиссии за эквайринг.