Минприроды вскоре завершит согласование устава оператора реформы обращения с отходами

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минприроды России в кратчайшие сроки завершит процесс согласования уставных документов Российского экологического оператора - публично-правовой компании, созданной для сопровождения реформы обращения с отходами в РФ. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Уставные документы подготовлены, проходят согласования. Мы завершим эту работу в самое ближайшее время", - сказал Кобылкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

При этом он добавил, что до согласования документов не может огласить фамилию руководителя этой организации.

Ранее два источника в отрасли сообщили ТАСС, что оператора возглавит бывший заместитель председателя правительства и министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, покинувший подмосковное правительство в декабре 2018 года.