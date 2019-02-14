Многопрофильный глубоководный портовый комплекс появится в Ленобласти в 2022 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Многопрофильный глубоководный портовый комплекс "Приморский универсально-перегрузочный комплекс" появится в Приморске Ленинградской области в 2022 году. Соглашение о реализации проекта стоимостью 90 млрд рублей подписали в четверг на форуме в Сочи глава региона Александр Дрозденко и председатель совета директоров компании Рамис Дебердеев.

"Это самое крупное соглашение, которое мы подписываем в рамках форума, инвестиции составили 90 млрд рублей. С реализацией этого проекта Ленинградская область станет крупнейшим портовым хабом Европы. Он позволит решить ряд задач не только регионального, но и федерального значения, прежде всего переориентации российских грузов из прибалтийских портов и Финляндии в Приморск", - прокомментировал Дрозденко подписанный документ.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, ввести портовые мощности "Приморского УПК" в эксплуатацию планируется в 2022 году. Проектная величина грузооборота на этапе полного развития составит до 70 млн тонн в год. Основные виды грузов, которые будут обрабатываться в порту: уголь, минеральные удобрения, контейнеры, генеральные (штучные) грузы, зерно. Реализация проекта на этапе эксплуатации позволит создать более 3 тыс. новых рабочих мест на терминалах портового комплекса, площадь территории которого составит около 780 га.

Областные власти планируют присвоить этой территории статус портовой особой экономической зоны. Кроме того, прилегающая территория получит дополнительное развитие и инвестиции - здесь появится жилая застройка и социальная инфраструктура.

Морской торговый порт Приморск сейчас является крупнейшим российским нефтеналивным портом на Балтике с грузооборотом 60 млн тонн в год. В Приморск могут заходить океанские суда.

Проект строительства глубоководного универсального портового комплекса реализуется в Выборгском районе Ленинградской области в рамках стратегии переориентации российских внешнеторговых грузов из морских портов Прибалтики в морские порты РФ. Развитие портовой инфраструктуры в Приморске предусмотрено Схемой территориального планирования РФ в области развития федерального транспорта.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.