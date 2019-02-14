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Российский инвестиционный форум - 2019

Глава Минприроды: в РФ достаточно надзорных органов для контроля за шельфовыми проектам

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак предложил создать единый надзорный орган по контролю за такими проектами

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минприроды России по-прежнему не считает целесообразным создание единого оператора по контролю проектов по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе России, не занимается его разработкой. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Каждый высказал свое мнение по этому вопросу. Я не вижу [целесообразности в организации такого оператора], у нас сегодня достаточно надзорных органов", - сказал Кобылкин.

Вице-премьер Дмитрий Козак в конце 2018 года выступил с инициативой создания единого надзорного органа по контролю проектов по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе России, который был бы наделен "широким спектром полномочий в области контроля". С тех пор о развитии этой инициативы ничего не известно. При этом глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что функции единого органа контроля над шельфовыми проектами мог бы взять Ростехнадзор.

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Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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