Глава Минприроды: в РФ достаточно надзорных органов для контроля за шельфовыми проектам

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минприроды России по-прежнему не считает целесообразным создание единого оператора по контролю проектов по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе России, не занимается его разработкой. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Каждый высказал свое мнение по этому вопросу. Я не вижу [целесообразности в организации такого оператора], у нас сегодня достаточно надзорных органов", - сказал Кобылкин.

Вице-премьер Дмитрий Козак в конце 2018 года выступил с инициативой создания единого надзорного органа по контролю проектов по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе России, который был бы наделен "широким спектром полномочий в области контроля". С тех пор о развитии этой инициативы ничего не известно. При этом глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что функции единого органа контроля над шельфовыми проектами мог бы взять Ростехнадзор.