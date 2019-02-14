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Российский инвестиционный форум - 2019

Силуанов сомневается, что Fitch повысит суверенный рейтинг России

Агентство поддерживает суверенный рейтинг страны на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом с осени 2017 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что международное рейтинговое агентство Fitch вряд ли повысит суверенный рейтинг РФ до уровня "BBB" с текущего "ВВВ-".

"Повысить, я думаю, вряд ли, но то, что оставят стабильным, во всяком случае, у нас есть для этого все основания. Это в конечном счете решение рейтингового агентства, я не могу влиять на него. Но считаю, что экономические показатели России достаточно устойчивые, и устойчивость к санкциям также имеется", - сказал Силуанов журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Fitch поддерживает суверенный рейтинг РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом с осени 2017 года.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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