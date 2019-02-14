КЧР будет сотрудничать со Сбербанком в реализации приоритетных инвестиционных проектов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписали соглашение о сотрудничестве в реализации приоритетных инвестиционных проектов республики на инвестиционном форуме в Сочи.

"Сбербанк и Карачаево-Черкесия будут сотрудничать при реализации приоритетных проектов, федеральных и региональных программ, обеспечивающих формирование благоприятного инвестклимата в регионе. В частности, банк и власти региона предоставят банковские гарантии субъектам малого предпринимательства. Соглашение также предполагает реализацию программ инфраструктурного развития республики, жилищного строительства и благоустройства населенных пунктов", - уточняется в соглашении.

Также банк заключил соглашение о сотрудничестве и с Кабардино-Балкарией в финансово-экономической сфере, поддержит инфраструктурное и жилищное строительство, программы повышения доступности жилья в республике.

"Стороны договорились о взаимодействии при реализации инвестпроектов для увеличения объемов валового регионального продукта в целях развития и поддержки МСП. Также Сбербанк рассмотрит возможность разработки программ повышения доступности жилья, обеспечения зачисления средств, направляемых на соцподдержку граждан, и расширения перечня видов бизнеса, кредитование которых может осуществляться с момента государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей", - отмечается в тексте соглашения.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.