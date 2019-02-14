Власти Башкирии подписали на форуме в Сочи соглашения в АПК на сумму более 30 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал на российском инвестфоруме в Сочи ряд инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 30 млрд рублей, которые предполагают строительство на территории республики нескольких животноводческих комплексов, говорится в четверг в сообщении, распространенном пресс-службой главы региона.

"В рамках Российского инвестиционного форума врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал ряд соглашений в сфере АПК на общую сумму более 30 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Среди наиболее крупных - соглашение с ООО "Северная Нива Башкирия", которое предусматривает строительство четырех молочных комплексов на территориях Ермекеевского, Белебеевского и Бижбулякского районов республики на 15,4 тыс. голов скота производственной мощностью 124,7 тыс. тонн сырого молока высшего сорта. Общий объем инвестиций оценивается в 17,4 млрд рублей. Кроме того, по соглашению с другим инвестором в 2019-2020 годах в Кушнаренковском районе Башкирии планируется построить животноводческий комплекс молочного направления на 7 тыс. голов скота. Объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.