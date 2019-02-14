Инвестор из Китая планирует участвовать в проекте по переработке пшеницы под Пензой

ТАСС, 14 февраля. Правительство Пензенской области, компания "Технокорд" и китайская COFCO Corporation подписали трехсторонний протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Связи планируется развивать в рамках проекта по строительству завода по глубокой переработке пшеницы в городе Сердобске, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Пензенской области.

"Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству подписали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, генеральный директор ООО "Технокорд" Андрей Захаренков и представитель COFCO CORPORATION Чжоу Жэнькай", - отмечается в сообщении.

По словам Белозерцева, продукция, которую будет производить завод, будет востребована не только в России, но и в Китае. "Я очень надеюсь, что наши уважаемые китайские партнеры проявят еще большую активность, выступив основным поставщиком оборудования для цехов по производству патоки, лимонной кислоты, мельничного и элеваторного оборудования, линии гранулирования отрубей и кормов", - цитирует пресс-служба главу региона.

Кроме того, стороны обсудили вопросы экспорта дробленой пшеницы на предприятия группы COFCO. "В Пензенской области существует профицит зерновых, которые мы готовы поставлять в Китай. Мы также предлагаем китайским партнерам создать на территории Пензенской области предприятия по производству оборудования для пищевой промышленности", - приводятся в сообщении слова Белозерцева.

Ранее сообщалось, что компания "Технокорд", которая является резидентом ТОСЭР в городе Сердобске, планирует построить завод по глубокой переработке пшеницы, на котором будут производить глюкозно-фруктозный сироп, глютен, лимонную кислоту, высокобелковые корма для животных. Стоимость проекта составляет более 20 млрд рублей, на заводе планируется создать около 700 рабочих мест. В декабре 2018 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе поездки в Китай обсудил возможность участия в проекте китайских инвесторов из COFCO Group - компания является одним из крупнейших производителей продуктов питания в КНР.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.