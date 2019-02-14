Евтушенков не исключил, что АФК может передумать продавать долю в "Детском мире"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. АФК "Система" может передумать продавать пакет акций "Детского мира" из-за высоких темпов развития ретейлера. Об этом журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Можем и не продавать. Он хорошо развивается. Растет на 20%", - сказал он.

В январе 2019 года президент, председатель правления АФК "Система" Андрей Дубовсков сообщал, что корпорация намерена продать пакет акций ретейлера "Детский мир" в 2019 году.

Ранее председатель совета директоров и основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщал, что число претендентов на покупку контрольной доли "Детского мира" у АФК "Система" увеличилось до 12, среди них есть иностранные представители. По его словам, бизнесмен Михаил Гуцериев и его финансовая группа "Сафмар" являются основными претендентами. На Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд присоединится к АФК "Система" в продаже акций "Детского мира" в случае такого решения.

АФК "Система" принадлежит 52,1% "Детского мира". У Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) - 14%, еще 33,5% акций ретейлера торгуются на Московской бирже, остальные акции - у менеджмента компании.