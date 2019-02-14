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Российский инвестиционный форум - 2019

Медведев осмотрел стенды Российского инвестиционного форума в Сочи

Премьер-министр также пообщался с главами регионов и заслушал информацию о деятельности субъектов и работе в рамках реализации национальных проектов
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Донат Сорокин/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел в четверг стенды Российского инвестиционного форума в Сочи.

Премьер посетил стенды Севастополя, Башкирии, Тверской, Пензенской и Калужской областей, где пообщался с главами регионов и заслушал информацию о деятельности субъектов и работе в рамках реализации национальных проектов.

Также Медведев зашел на стенд "Лукойла", где глава компании Вагит Алекперов рассказал премьеру о проектах, которые реализуются нефтяной компанией в РФ.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияАлекперов, Вагит ЮсуфовичРоссийский инвестиционный форум - 2019
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