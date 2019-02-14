Инвестиции в Вологодскую область ожидаются в 2019 году на уровне 120-130 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Вологодской области ожидается в 2019 году на прежнем уровне - 120-130 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС губернатор области Олег Кувшинников в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В 2018 году объем инвестиций оценивается предварительно в 120 млрд рублей, входим в топ-20 регионов РФ по наибольшему привлечению инвестиций в основной капитал, в том числе и за счет территории опережающего развития в Череповце, она дает прирост колоссальный по инвестициям. В 2019 году ожидаем на этом же уровне в 120-130 млрд рублей, но очень многое будет зависеть от проектов развития газотранспортной системы, которая проходит по территории Вологодской области. Здесь планы пока не до конца понятны", - сказал он.

Ранее сообщалось, что за последние годы объем инвестиций возрос в 1,75 раза с 70 млрд рублей в 2013 году до рекордных для области 123 млрд в 2017 году. Наиболее крупные проекты реализуют компании "Фосагро", "Северсталь", Череповецкий литейно-механический завод по созданию машиностроительного кластера совместно с Минским тракторным заводом. Реализуется более 20 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов - регион занимает одну из лидирующих позиций в стране по площади расчетной лесосеки. По линии "Газпрома" реализуются проекты по развитию газотранспортной системы и газификации.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.