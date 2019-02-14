Основной акционер ТМК призвал как можно скорее начать работу по мерам поддержки бизнеса

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель совета директоров группы "Синара" и основной акционер ТМК Дмитрий Пумпянский попросил ответственные ведомства как можно скорее приступить к реализации таких мер поддержки бизнеса, как закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и корпоративные программы повышения конкуренции (КППК). Об этом он сказал, выступая на сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Очень большая просьба, по тем инициативам - СЗПК, ККПК и так далее - надо побыстрее сформировать единую точку зрения на те меры поддержки, которые будут реализовываться в ближайший избирательный цикл, и уже приступать по ним работать", - сказал он.

"Длительные процессы согласования, больше количество новых инициатив тормозит уже существующие меры поддержки и не позволяет переходить к новым", - отметил Пумпянский.

Закон о защите и поощрении капиталовложений дает право бизнесу заключать с государством соглашение о стабильности регуляторных условий в обмен на защиту от изменения законодательства и получение права на налоговые вычеты. Изначально указывалось, что его действие будет распространяться на проекты с общим бюджетом от 10 млрд рублей, собственные инвестиции бизнеса при этом должны были находиться на уровне 3 млрд рублей. После консультаций с РСПП разработчики законопроекта снизили порог вхождения: теперь, если общий объем проекта составляет 3 млрд рублей, объем собственных инвестиций будет составлять 1 млрд рублей.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявлял, что в Кремле рассчитывают, что Госдума в весеннюю сессию примет закон о защите и поощрении капиталовложений.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.