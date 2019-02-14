"Сибур" приступит к запуску "Запсиба-2" во II квартале 2019 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Сибур" завершит строительство и приступит к пуску своего крупнейшего проекта "Запсибнефтехим" во втором квартале 2019 года вместо планируемого ранее четвертого квартала. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава холдинга Дмитрий Конов.

"Мы собирались достроить "Запсиб - 2" и начать запускать в четвертом квартале (2019 года), а сейчас запускаем во втором", - сказал Конов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал, что "Запсибнефтехим" может быть построен ранее планируемых сроков, при этом доходность от инвестиций Фонда национального благосостояния (ФНБ), направленных в проект, превысит аналогичные инвестиции в облигации США.

Финансирование проекта осуществляется в трех валютах - рублях, евро и долларах. Общий объем средств ФНБ, привлеченных в проект, составляет $1,75 млрд, в 2018 году компания сообщала, что выбрала практически все средства, предоставленные фондом. Прогресс работ на проекте вырос с 71% на 1 января 2018 года до 89% на 30 сентября. Сумма накопленных инвестиций в проект по итогам девяти месяцев минувшего года и с начала его финансирования составила 377 млрд руб., что эквивалентно $6,3 млрд.

О проекте

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн). Бюджет комплекса при его базовой оценке составляет $9,5 млрд.

Объем рублевого эквивалента неиспользованных долгосрочных кредитных линий "Сибур Холдинга" под проект строительства "Запсибнефтехима" по итогам первого полугодия 2018 года составил 102,829 млрд руб. при общем объеме долгосрочных займов под проект в 195,324 млрд руб. По состоянию на 30 июня 2018 года холдинг выбрал 949 млн заемных средств, предоставленных в евро при лимите в €2,151 млрд, а также $160 млн при лимите в $400 млн.