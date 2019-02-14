Около 160 млрд рублей может потребоваться на докапитализацию ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Около 160 млрд рублей может потребоваться на дополнительную капитализацию единого института развития ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ. Об этом сообщил в четверг журналистам на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать докапитализацию ДОМ.РФ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Если мы говорим о самом ДОМ.РФ, это цифра порядка 120 млрд рублей, на несколько лет, три-четыре года. Что касается Банка ДОМ.РФ, все будет зависеть от того, как они будут разворачиваться на рынке, речь идет о сумме порядка 40 млрд рублей", - сказал Якушев.

Он добавил, что также обсуждается вопрос докапитализации Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, однако суммы будут уточняться.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.