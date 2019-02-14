Медведев: по Стратегии пространственного развития будет сформировано 12 макрорегионов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании Стратегии пространственного развития, по которой будут сформированы 12 макрорегионов.

"Чтобы найти для каждого региона "точки роста", улучшить условия жизни в каждом регионе нацелена Стратегия пространственного развития, которую я подписал", - сообщил председатель правительства на Российском инвестиционном форуме.

По его словам, "Стратегия станет основой решений для развития субъектов Федерации и более детальной проработки Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". "Стратегия предусматривает формирование 12 так называемых макрорегионов исходя из особенностей территорий", - уточнил глава кабмина.

По мнению Медведева, "это позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными, при этом исключив их дублирование, чтобы, например, не строить в двух соседних областях заводы одинаковой специализации, создавая тем самым искусственную, то есть ничем не оправданную конкуренцию".

"Для каждого региона на основе конкурентных преимуществ в документе определены перспективные экономические специализации. Их приоритетное развитие повысит конкурентоспособность и эффективность местных экономик. Другими словами, мы будем помогать целым регионам находить свою нишу и раскрывать свой потенциал. Безусловно, взаимоувязывая развитие соседних территорий", - заверил Медведев.

Приоритетные геостратегические территории

"Особое внимание мы продолжим уделять нашим приоритетным геостратегическим территориям. Это Крым, Севастополь, Калининградская область, регионы Дальнего Востока и Северного Кавказа, Арктическая зона. Предложим им специальные меры поддержки", - пообещал премьер. "Кроме того, мы намерены ликвидировать инфраструктурные ограничения федерального значения, то есть сделать более доступными для регионов дороги, электросети и телекоммуникации", - подчеркнул он.

Председатель правительства также отметил, что планируется "развивать перспективные центры экономического роста". "Это и крупные городские агломерации, малые и средние города, моногорода, исторические поселении и наукограды, сельские территории и территории, которые специализируются на добывающей промышленности", - перечислил премьер.

Помощь регионам

Премьер-министр заверил, что помощь федерального центра регионам будет продолжена.

"Мы будем помогать регионам деньгами и помимо тех, которые выделяются в рамках национальных проектов, как делали это всегда", - заявил председатель правительства. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о межбюджетных трансфертах. "В этом году мы предусмотрели почти 1 трлн 700 млрд рублей, в следующем году - такой же объем", - сообщил глава кабмина.

По словам Медведева, "средства пойдут на выравнивание бюджетной обеспеченности и компенсацию допрасходов, которые связаны с повышением зарплат бюджетников".

Он подчеркнул "необходимость максимально эффективно расходовать каждый бюджетный рубль" и напомнил об этом членам правительства, губернаторам и руководителям муниципалитетов. Премьер рассчитывает, что они "понимают степень своей ответственности". "Ведь средства, которые мы выделяем, колоссальные", - объяснил председатель правительства, уточнив, что "федеральный бюджет планирует софинансировать в ряде случаев до 99% расходов региона". "Это тоже беспрецедентное решение", - оценил Медведев ранее подписанное распоряжение правительства.

"Будем и дальше содействовать снижению долговой нагрузки на бюджеты", - пообещал Медведев. Он напомнил о замещении значительной часть коммерческих кредитов регионов бюджетными. "Ставка по ним ниже, а срок возврата более длинный. И ситуация стала улучшаться. К началу этого года объем госдолга субъектов Федерации сократился более чем на 100 млрд рублей - 5%. Вместе с ростом налоговых и неналоговых поступлений все это привело к тому, что в прошлом году с профицитом исполнены бюджеты 70 регионов против 38 в 2017 году, с дефицитом - бюджеты только 15 регионов", - констатировал премьер-министр. Он указал: "Появившиеся средства власти субъектов должны вкладывать в экономику и социальное благополучие людей".