Комиссия Минфина поможет ЕАО решить проблему несбалансированного бюджета

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Группа специалистов под руководством представителей Минфина РФ проанализирует несбалансированный бюджет Еврейской автономной области и внесет предложения по увеличению доходной части и сокращению расходов. Об этом сообщил ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор региона Александр Левинталь.

По его словам, из-за несбалансированности бюджета под угрозой срыва оказался отопительный сезон 2018-2019 годов: к его началу перед ресурсоснабжающими организациями накопился долг в 150-200 млн рублей, и они не смогли вовремя закупить достаточное количество топлива, возникали сбои в теплоснабжении. После перераспределения ресурсов удалось выделить средства на покупку 15 тыс. тонн угля, ситуация с теплоснабжением стабилизировалась. Уголь поставляется в регион, но резервного запаса на 45 суток нет.

"У нас несбалансированный бюджет, то есть доходы бюджета не позволяют финансировать все расходы, в том числе подготовку к зиме, модернизацию оборудования и так далее <...> К нам приезжала комиссия из Минфина, из налоговой и из Казначейства <...> Сейчас группа вместе с нами проанализирует ситуацию, внесет целый ряд предложений по увеличению доходной базы бюджета за счет наших усилий и по сокращению расходов", - сказал Левинталь.

Он уточнил, что в основном дисбаланс, который составляет около 2 млрд рублей, вызван кредиторской задолженностью. Глава региона рассчитывает, что в течение пяти-семи лет этот дисбаланс удастся выровнять, в том числе за счет запуска новых предприятий. Если не решить проблему несбалансированности бюджета сейчас, отметил он, подготовка к следующему отопительному сезону будет еще более сложной.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.