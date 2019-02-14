Argus: НПЗ России могут столкнуться с проблемой сбыта бензина из-за профицита мощностей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские НПЗ в 2019 году могут столкнуться с трудностями сбыта бензина в условиях усиления конкуренции и медленного внутреннего роста спроса на топливо. Такие выводы в своем исследовании "Нефтепереработка РФ в 2019 г.: Ожидания и перспективы" приводит агентство Argus.

"Из-за формирования значительного профицита мощностей по выпуску бензина новой задачей станет поиск эффективных каналов сбыта бензина в условиях медленного роста внутреннего спроса и усиления конкуренции на экспортных рынках", - говорится в презентации, поступившей в ТАСС.

К началу 2019 года состоялся запуск двух крупных бензиновых производств: на ТАНЕКО (входит в Танефть) и Антипинском НПЗ (ГК Новый поток).

Впрочем, несмотря на расширение мощностей по производству бензина почти на 2 млн т, это не приведет к существенному росту выпуска и экспорта бензина в текущем году. Компании могут испытывать сложности при реализации готовой продукции на внутреннем рынке из-за ужесточения конкуренции. Этому будет способствовать и недостаток перевалочных мощностей в северо-западных и южных портах России и сокращение экспортных возможностей.

"Увеличение производства бензина в Казахстане уже привело к вытеснению части российских объемов. Этот тренд продолжится в 2019 году и распространится на другие рынки стран Центральной Азии в последующие годы", - говорится в исследовании.

Модернизация нефтеперарбатывающих мощностей - одно из условий, по которому НПЗ могут получать обратный акциз в условиях завершения налогового маневра. В 2019 году пул новых мощностей пополнят проекты независимых НПЗ, которые будет построены для получения доступа к субсидированию через обратный акциз, отмечают в Argus. Как сообщалось ранее, Минэнерго уже подписало девять инветсоглашений о модернизации, в рамках которых запланировано строительство 13 установок общей стоимостью 300 млрд рублей.

По оценке Argus, в перспективе 2019-2021 годов анонсирован ввод значительных мощностей вторичных процессов переработки. Как результат, ожидается резкое снижение выпуска мазута и прочих темных нефтепродуктов и увеличение объема производства бензина и дизельного топлива.