Власти Дагестана наведут порядок в газовой сфере региона

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Дагестан наведут порядок в газовой отрасли, чтобы исключить факты несанкционированного подключения к распределительным сетям, сообщил в четверг журналистам глава региона Владимир Васильев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Как сообщалось, летом 2018 года в Дагестане в течение месяца проходили всероссийские учения энергетиков, организованные компанией "Россети". Учения затронули шесть из 39 районных сетей Дагестана в столице региона и ее окрестностях. Согласно материалам "Россетей", в результате всероссийских учений потери электроэнергии в сетях будут снижены на 72 млн кВт/ч в год. Это позволит ежегодно экономить до 232 млн рублей.

"Мы провели большую работу <...> Большую работу, координируя деятельность, проводит Генеральная прокуратура, наша республиканская прокуратура, МВД. Мы подключили к этому процессу всех глав районов, чтобы навести порядок. Да, конечно, будем это делать", - сказал Васильев, отвечая на вопрос ТАСС о том, планируются ли подобные учения в газовой отрасли.

"Идет постоянная работа. Мы <...> понимаем, что скоро у нас будет больше платежей, меньше будет теневой составляющей", - добавил глава Дагестана.

Ситуация в Дагестане

30 ноября президент РФ Владимир Путин поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане. 3 декабря Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок, бесхозных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Дагестана.

За 10 месяцев 2018 года в Дагестане были выявлены крупные хищения газа, ущерб составил почти 1,5 млрд рублей. За этот период в правоохранительные органы было подано 4321 заявление, в том числе 529 - в отношении юридических лиц.

Как ранее сообщал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану Ражидин Эфендиев, по состоянию на 1 января 2019 года общая задолженность за поставленный газ в республику составляла более 12 млрд рублей, за электроэнергию - более 28 млрд рублей.