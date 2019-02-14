Роспотребнадзор разработал рекомендации по выбору духов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций, которые следует учитывать при выборе парфюмерной продукции. Покупателю стоит обратить внимание не только на аромат парфюмерных жидкостей, но и на информацию на упаковке, сообщается в четверг на сайте ведомства.

Парфюмерная продукция должна соответствовать требованиям технического регламента и государственному стандарту ГОСТ. "Парфюмерная продукция, соответствующая требованиям технического регламента... должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза", - говорится в сообщении. Покупателю следует ознакомиться с информацией о товаре, размещенной на упаковке, этикетке изделия, открытке или листе-вкладыше.

В ведомстве напомнили, что парфюмерные жидкости подразделяют на духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды и одеколоны, которые отличаются по составу, в том числе стойкостью запаха и прозрачностью жидкости.

"Продавец должен предложить покупателю проверить содержимое упаковки, сняв при этом целлофан или фирменную ленту. При желании покупателя проверку работы аэрозольной упаковки осуществляет сам продавец в присутствии покупателя", - отметили в ведомстве.