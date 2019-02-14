Медведев: проектам высокоскоростного железнодорожного транспорта дадут налоговые льготы

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Проекты строительства и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта получат налоговые льготы, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Чтобы поддержать инвестиционную активность в важнейших секторах экономики, подготовлен отраслевой раздел Плана по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал. Геология и недропользование, электроэнергетика, транспорт, сельское хозяйство, строительство - все эти сферы имеют свою специфику и, соответственно, требуют особого регулирования. Для развития отдельных участков транспортной инфраструктуры будут установлены специальные долгосрочные тарифы. Участники проектов по строительству и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта получат льготы по уплате части налогов и возмещению затрат", - рассказал глава кабмина.

Кроме того, по его словам, предусматривается уточнить механизм предоставления субсидий в промышленности и сельском хозяйстве с точки зрения их влияния на инвестиционный процесс, включая смежные отрасли. Для этого планируется использовать методику "инвестиционного мультипликатора". "Мы также планируем внести изменения в Градостроительный кодекс, которые упростят механизм комплексного развития территорий и помогут привлечь новых инвесторов", - добавил он.

Медведев подчеркнул, что сам по себе объем вложенных средств не является гарантией успеха, "особенно если речь идет о бюджетных деньгах, поэтому нужно дальше работать над повышением отдачи от государственных инвестиций".

Говоря о других механизмах привлечения инвестиций, глава правительства, в частности, не исключил распространения механизма "российских офшоров" на другие регионы.

"Еще один механизм, который действует с прошлого года - специальные административные районы. Это фактически "территории привилегий", где для инвесторов создан особый режим налогообложения, валютного регулирования и предусмотрены другие льготы. Таких районов пока два - в Калининградской области и в Приморском крае. Но нужно посмотреть на их результаты: если мы признаем их удовлетворительными, интересными, то тогда можно подумать и о распространении этого опыта", - заключил глава кабмина.

В новость были внесены изменения (14:36 мск) - добавлена информация после второго абзаца