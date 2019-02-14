Новак: транспортировка газа через Украину может быть продлена при конкурентных условиях

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия допускает продление транспортировки газа через Украину после 2019 года, если ей будут предложены конкурентные условия. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума.

При этом он подчеркнул, что сторонам также надо урегулировать споры в судах. "В этом смысле не добавляют оптимизма те заявления, которые мы слышим от наших украинских коллег, что они готовы выставлять все новые и новые штрафы", - добавил министр.

Новак напомнил, что Украина до сих пор не выполнила взятые перед Еврокомиссией обязательства по реформированию своей газотранспортной системы. "Украинские партнеры до сир не выполнили те требования, которые для них выставляла Еврокомиссия по реформированию газотранспортной инфраструктуры", - подчеркнул он.

21 января в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча в Брюсселе по транзиту российского газа через территорию Украины с участием России, Украины и Еврокомиссии. Результатов она не принесла. Киев получил предложения о продолжении транзита газа из РФ после 2019 года сразу и от российской, и от европейской сторон. Как заявили представители украинской делегации, предложение России просто продлить действующий контракт Украину не устраивает, а предложение Еврокомиссии в Киеве намерены изучить.