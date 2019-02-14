"Лукойл" построит сеть заправок для маломерных судов и вертолетов в Тверской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Лукойл" построит в Тверской области сеть современных заправок, в том числе для маломерных судов, а также заправочные станции для вертолетов. Эти проекты планируется завершить в 2021 году, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Руденя по итогам подписания инвестиционного соглашения с президентом компании Вагитом Алекперовым на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Соглашение подразумевает создание сети автозаправочных комплексов на территории Верхневолжья, плавучих заправочных станций для маломерных судов в акватории Волги и других водоемов, заправочных комплексов для вертолетов. Еще один проект, который для нас особенно важен - строительство крупного туристического комплекса, в том числе заправочного, на трассе М-9, рядом со строящимся Ржевским мемориалом Советскому солдату. Компания "Лукойл" откликнулась на наше предложение принять участие в этом федеральном проекте", - сказал Руденя.

Мемориальный комплекс советским воинам, павшим под Ржевом, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои, планируется построить к 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие Победы. Основным элементом комплекса станет 25-метровая бронзовая советского солдата. Строительство будет курировать Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы).

По его словам, проекты в рамках соглашения будут завершены в 2021 году. "Предложения, которые поступили от губернатора Игоря Рудени - новые, интересные направления для нас с точки зрения развития бизнеса. Также мы рассматриваем вопрос о создании уникальных современных комплексов, которые позволят туристам получать весь пакет услуг - не только заправлять автомобили, но и отдыхать, питаться", - отметил Алекперов, не уточнив сумму инвестиций в проект.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.