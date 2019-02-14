Новак: влияние Газовой директивы ЕС на "Северный поток - 2" оценивать пока рано

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что пока рано оценивать возможное влияние Газовой директивы ЕС на реализацию проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Нужно изучить сначала документ, потом комментировать. Сейчас комментировать [возможный ущерб для "Северного потока - 2"] преждевременно", - сказал он.

13 февраля совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. Как сообщил ранее источник ТАСС, проект Берлина и Парижа снял две острые проблемы поправок в Газовую директиву: их противоречие Конвенции ООН по морскому праву и ограничил передачу Еврокомиссии суверенных полномочий стран - членов ЕС.

В свою очередь агентство DPA уже заявило, что доработанная Газовая директива не будет блокировать "Северный поток - 2".

Ранее немецкие и французские СМИ сообщили, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят широкие возможности Берлину для реализации проекта "Северный поток - 2". Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" этой страной является Германия.