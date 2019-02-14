Глава ХДС назвала необратимой реализацию "Северного потока - 2"

ТАСС, 14 февраля. Все основные решения по "Северному потоку - 2" уже приняты, его реализация необратима. Об этом заявила председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Как и для других, для меня "Северный поток - 2" определенно не тот проект, который я поддерживаю всем сердцем. Однако основные решения были сделаны ранее. Проект нельзя просто повернуть вспять", - приводит журнал Internationale Politik слова Крамп-Карренбауэр. Она добавила, что у страны есть "легитимные интересы в энергообеспечении".

Карренбауэр подчеркнула, что Германия поддерживала экономические связи с Москвой даже в годы холодной войны, в том числе в сфере энергоснабжения. Глава ХДС также отметила, что не видит большой угрозы зависимости ФРГ от российского газа, так как страна строит терминалы для сжиженного природного газа, в том числе и для американского.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.